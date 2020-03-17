Синод Православної церкви України на засіданні 17 березня ухвалив практичні настанови для священників і вірян у зв'язку з оголошеною пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Церква просить виконувати всі законні розпорядження та карантинні обмеження, які впроваджуються державою, а вказану самоізоляцію сприймати “як аскетичний подвиг стриманості й самообмеження від спілкування (затвора), суть яких збігається з метою і практикою поста”.

Як тимчасову надзвичайну міру священникам рекомендують припиняти проведення богослужінь у храмах або змінювати порядок так, щоб в них брали участь не більше ніж 10 осіб.

“Божественні літургії проводити в присутності певного обмеження кількості осіб, просячи мирян залишатися вдома, долучаючись до спільної молитви за допомогою відеотрансляції. Ті, хто бажає сповідатися і причаститися, можуть це зробити протягом цілого дня”, – сказано в рекомендаціях.

Дозволяються богослужіння просто неба біля храмів при дотриманні правил за чисельністю одночасно бути присутнім і “соціальної дистанції”.

Церква погодилася змінити спосіб подачі причастя — його можна давати в руки, для обтирання губ використовувати одноразові серветки (які потім потрібно спалити в чистому місці), використовувати одноразовий посуд для пиття. Також можуть бути подані причастя в будь-який час, “як це робиться стосовно хворих і в смертельній небезпеці”.