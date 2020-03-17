Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Минулої п’ятниці був змінений алгоритм, стандарт надання медичної допомоги. Змінено алгоритм тестування (на коронавірус – ред.), зовсім інший порядок. Тому кількість досліджень, які будуть проводитися на території країни буде збільшено. Тим більше, що ми зареєстрували вже всередині країни поширення хвороби”, — сказав він.
Ляшко уточнив, що йдеться про два випадки зараження в Чернівецькій області та один з випадків у столиці, про які стало відомо 16 березня.
“Україна перейшла в третю стадію, третій сценарій, про який говорить ВООЗ. Сьогодні ми зареєстрували, на жаль, і в Києві два випадки, один з них пов’язаний, знову-таки, з контактом з жінкою, яка свого часу захворіла в Радомишлі, Житомирській області. Це випадок, який закінчився з летальними наслідками. В Чернівецькій області у нас зареєстровано два не пов’язаних з собою випадки, які також не пов’язані з поїздками з країни. Всі інші випадки завезені. Це вже змушує нас вживати посилені протиепідемічні заходи”, — підкреслив він.
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Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.