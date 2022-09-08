Про це повідомляє The Washington Post.
За даними американського видання вже сьогодні Пентагон офіційно оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.
Допомога буде у вигляді озброєння, серед якого додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, які ЗСУ використовують для знищення російських складів з боєзапасами, повідомив один з американських чиновників на умовах анонімності.
Посадовець уточнив, що мовиться про снаряди для HIMARS. Також новий пакет допомоги міститиме транспортні засоби та інші обладнання для військових.
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