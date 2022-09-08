За даними ЗМІ у четвер, 8 вересня, міністерство оборони США оголосить про надання додаткової військової допомоги Україні на суму у 675 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними американського видання вже сьогодні Пентагон офіційно оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 675 мільйонів доларів.

Допомога буде у вигляді озброєння, серед якого додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок, які ЗСУ використовують для знищення російських складів з боєзапасами, повідомив один з американських чиновників на умовах анонімності.

Посадовець уточнив, що мовиться про снаряди для HIMARS. Також новий пакет допомоги міститиме транспортні засоби та інші обладнання для військових.