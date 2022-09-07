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Шольц пообіцяв Зеленському продовжувати надавати військову підтримку Україні

7 вересня під час телефонної розмови канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив українському президенту Володимиру Зеленському, що Берлін продовжуватиме підтримувати Київ не лише у військовій, а й у політичній, фінансовій та гуманітарній сферах. 

Середа, 7 вересня 2022, 22:33
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Про це інформує CNN.

Лідери обмінялися думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні та можливостей подальшої конкретної підтримки, зокрема й у відбудові.

Шольц також поінформував Зеленського про “інтенсивну підготовку” до міжнародної конференції з питань відновлення України в Берліні 25 жовтня цього року.

Обидва лідери погодилися, що безпека та захист Запорізької атомної електростанції є “найважливішими” питаннями та підтримали заходи, рекомендовані у звіті, опублікованому у вівторок Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), котре закликало до “негайного встановлення охоронної зони ядерної безпеки” навколо АЕС.

У звіті наголосили, що існує нагальна потреба в тимчасових заходах для запобігання ядерній аварії через “фізичні пошкодження, що спричинені військовими засобами”.

Водночас нещодавно Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна 4 вересня.

Проте лише протягом тижня ЗСУ отримали додаткові п’ять установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.

Теги: допомога Україні, Зеленський, підтримка України, розмова, ФРН, шольц

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