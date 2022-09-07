Шольц пообіцяв Зеленському продовжувати надавати військову підтримку Україні

Про це інформує CNN.
Лідери обмінялися думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні та можливостей подальшої конкретної підтримки, зокрема й у відбудові.
Шольц також поінформував Зеленського про “інтенсивну підготовку” до міжнародної конференції з питань відновлення України в Берліні 25 жовтня цього року.
Обидва лідери погодилися, що безпека та захист Запорізької атомної електростанції є “найважливішими” питаннями та підтримали заходи, рекомендовані у звіті, опублікованому у вівторок Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), котре закликало до “негайного встановлення охоронної зони ядерної безпеки” навколо АЕС.
У звіті наголосили, що існує нагальна потреба в тимчасових заходах для запобігання ядерній аварії через “фізичні пошкодження, що спричинені військовими засобами”.
Водночас нещодавно Шольц відхилив прохання прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про збільшення військової підтримки, висловлене під час візиту Шмигаля до Берліна 4 вересня.
Проте лише протягом тижня ЗСУ отримали додаткові п’ять установок Gepard, а також перший контрбатарейний радар Cobra.
- У серпні Олаф Шольц заявив, його країна має намір і надалі підтримувати “безпрецедентні санкції” щодо Москви, допомагати Україні фінансово, лікувати українських поранених у німецьких лікарнях та постачати озброєння.
- Влада Німеччини розглядає можливість переглянути правила експорту зброї, щоби спростити та прискорити процес її відправлення до України.
- Також голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звинуватила Польщу в завищених очікуваннях щодо кругового обміну бронетехнікою.
- У Німеччині ЗМІ та опозиція критикують Шольца за недостатнє постачання озброєння Україні.