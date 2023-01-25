Високопосадовець армії США із закупівель заявив, що Сполучені Штати збільшать виробництво 155-мм снарядів, які потрібні Києву. Протягом двох років виробництво снарядів планують збільшити до 90 000 на місяць.

Про це повідомляє The New York Times.

Пентагон хоче збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% протягом двох років, підштовхнувши виробництво звичайних боєзапасів до рівня, якого не було з часів Корейської війни, оскільки він інвестує мільярди доларів, щоб компенсувати дефіцит, спричинений війною в Україні та створити запаси для майбутніх конфліктів.

У доповіді армії США мовиться, що для збільшення виробництва боєзапасів Пентагон займатиметься розширенням заводів та залученням нових робітників, що стане частиною “найагресивнішої модернізації за останні майже 40 років” бази оборонної промисловості США.

Нові інвестиції у виробництво артилерії є частково поступкою реальності: у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами.

До того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, виробництво 14 400 некерованих снарядів на місяць було достатнім для армії США. Але потреба забезпечити Збройні сили України спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі цілі у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб вони могли виробляти 90 000 або більше снарядів на місяць.

Некеровані артилерійські снаряди стали наріжним каменем 11-місячного конфлікту, коли українські та російські війська щодня обстрілюють одне одного тисячами гаубичних снарядів уздовж лінії фронту довжиною понад 900 км. Ця зброя, швидше за все, є причиною найбільшого відсотка втрат у війні, які, за оцінками офіційних осіб США, перевищують 100 000 з кожної сторони.

Рішення армії розширити виробництво артилерії є найчіткішим свідченням того, що Сполучені Штати планують підтримувати Україну незалежно від того, як довго триватиме війна.

Боєзапаси, які США надіслали в Україну, включають не лише 155-міліметрові снаряди для гаубиць, а й керовані реактивні снаряди для пускових установок HIMARS, тисячі зенітних і протитанкових ракет і понад 100 мільйонів патронів для стрілецької зброї.

Снаряди для гаубиць, які зараз виробляються — це, по суті, великі сталеві кулі, начинені вибухівкою, які не можуть бути виготовлені так швидко, як багато споживчих товарів. Попри те, що спосіб їх виготовлення повільно змінюється зі збільшенням автоматизації та новітніми технологіями, суть процесу — різання, нагрівання, кування та згинання сталі до форми — залишається в основному незмінною.

Пентагон фінансуватиме нові потужності для виробництва артилерійських боєзапасів і витрачатиме близько 1 мільярда доларів на рік протягом наступних 15 років на модернізацію державних потужностей з виробництва боєзапасів з метою підвищення рівня автоматизації, підвищення безпеки працівників і, зрештою, швидшого виготовлення боєзапасів. Тільки з серпня Конгрес виділив 1,9 мільярда доларів армії на ці зусилля.

Дуглас Р. Буш, помічник міністра армії, який є вищим чиновником служби закупівель, сказав, що Сполучені Штати є однією з небагатьох країн, які зберігають значні запаси такої зброї як під час війни, так і під час миру.

“У попередніх конфліктах у нас були запаси, яких було достатньо для ведення війни. У цьому випадку ми прагнемо збільшити виробництво, щоб зберегти наші запаси на випадок інших непередбачених ситуацій, а також забезпечити союзника”, — сказав він в інтерв’ю

“Тож це дещо нова ситуація”, – додав він.

Некеровані снаряди, які зараз виробляються, мають довжину трохи менше одного метра, важать приблизно 45 кг і наповнені 10 кг вибухівки — цього достатньо, щоб убити людей у ​​радіусі 45 метрів від удару та поранити незахищених солдатів на відстані понад 120 метрів.

На даний час Сполучені Штати надіслали в Україну понад один мільйон вибухових снарядів, а інші країни НАТО та основні союзники США, які не входять до НАТО, також надіслали снаряди, здебільшого не розголошуючи їх кількість.

Пентагон відмовився коментувати свої запаси 155-міліметрових снарядів, але Буш сказав, що заплановане збільшення виробництва забезпечить потреби України в режимі реального часу та поповнить кількість, вилучену з наявних запасів.

Виробництво артилерійських боєзапасів у Сполучених Штатах є складним процесом, який переважно відбувається на чотирьох державних підприємствах, якими керують приватні оборонні підрядники. Порожні сталеві корпуси кують на заводах General Dynamics у Пенсільванії, вибухівку для цих снарядів змішують разом працівники BAE Systems у Теннессі, а потім заливають у снаряди на заводі American Ordnance у сільській місцевості Айови, поки метальні заряди для пострілів з них виготовляє BAE на південному заході Вірджинії.

Запобіжники, угвинчені в носову частину цих снарядів, необхідні для вибуху снарядів, виготовляються підрядниками в інших місцях.

У листопаді армія США оголосила про укладення контракту на 391 мільйон доларів із компанією IMT Defense, що базується в Онтаріо, на виготовлення корпусів снарядів і видала замовлення компанії General Dynamics на будівництво нової виробничої лінії для 155-міліметрових снарядів на заводі в Гарленді, штат Техас.

За словами Буша, незабаром буде оголошено четвертого вітчизняного виробника 155-міліметрових корпусів.

Весь цей збільшений обсяг виробництва, ймовірно, буде використаний так швидко, як тільки транспортне командування США зможе доставити його до кордону України.

Українці обстріляли стільки артилерії, що близько третини 155-міліметрових гаубиць, наданих Сполученими Штатами та іншими західними країнами, вийшли з ладу.

Пентагон також закупив боєзапаси для радянської зброї, яка була в Україні до вторгнення і досі становить значну частину її арсеналу: 100 000 патронів для танків російського виробництва, 65 000 патронів для артилерії та 50 000 артилерійських реактивних снарядів “Град”.

Ці боєзапаси все ще виробляються в обмеженій кількості в деяких колишніх країнах Радянського Союзу в Центральній і Східній Європі.

“Пріоритетом було забезпечення стандартних боєприпасів НАТО. Однак багато що залежить від того, чого хоче Україна”, — сказав Буш.

У міру тривалості війни, російські війська виявили, що вони не можуть витримати високий рівень артилерійського вогню, який вони використовували, щоб перевершити українські артилерійські команди протягом літа. До вересня, за даними американських спецслужб, Росія намагалася придбати артилерійські снаряди у

Північної Кореї, яка все ще використовує зброю радянського калібру. У жовтні українські війська поблизу міста Херсон заявили, що інтенсивність вогню Росії впала приблизно до рівня їхніх.

У грудні аналітик оборонної розвідки США, який не мав права говорити публічно, сказав, що повідомлення з Росії вказують на те, що уряд у Москві наказав працівникам заводів з виробництва боєзапасів працювати додаткові години, щоб виготовити більше боєзапасів для російських військ зокрема артилерійські боєзапаси.

Досвід в Україні загалом нагадав Пентагону та військовим підрядникам, що Сполученим Штатам потрібно більше зосередитися як на основній артилерії, так і на ракетах, а не лише на дорогому обладнанні, необхідному для стрільби з цієї зброї.