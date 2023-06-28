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СБУ затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську

Служба безпеки України затримала коригувальника ракетного удару РФ по Краматорську 27 червня.

Середа, 28 червня 2023, 12:33
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Джерело: СБУ

Контррозвідка СБУ “по гарячих слідах” затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

“Агент РФ обов’язково буде відповідати перед українським судом. Але таке затримання – це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте – покарання невідворотне! , Так само як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів. Водночас співробітники СБУ разом із побратимами з Сил оборони щодня роблять максимум, аби помститися ворогу за все те горе, яке Росія принесла на нашу землю. І будемо робити це до остаточної Перемоги!” – заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Було встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився “розконсервований” агент головного управління генштабу ЗС РФ(більш відомого як ГРУ). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

Для виконання ворожої вказівки він здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. Після цього фігурант переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

Отримавши цю інформацію, російські військові здійснили вогневе ураження кафе, в якому перебували люди.

За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.

Раніше його дистанційно завербувало російське ГРУ, а під час повномасштабного вторгнення “активували” і визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.

Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.

Зараз вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.

Заходи проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше 9 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. 60 осіб отримали поранення різного ступеню важкості.

ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.

На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.

Теги: коригувальник, ракетний удар, СБУ, Служба безпеки України, співпраця з росіянами, співпряця з окупантами, удар по Краматорську

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