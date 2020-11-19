Про це повідомляє The Guardian.
“Ми ухвалили рішення зупинити переговори на нетривалий час. Один з учасників переговорів в моїй команді отримав позитивний тест на COVID-19”, – написав Барн’є в Twitter.
Також головний британський парламентар Девід Фрост написав, що здоров’я переговорних команд – на першому місці.
Велика Британія веде складні переговори з ЄС щодо відносин сторін після Brexit. При цьому вважається, що саме зараз переговорний процес досяг особливо важливого етапу.
Наприкінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що сторони встигнуть домовитися про принципи подальших відносин.
Попри складні дискусії з найбільш спірних питань, обидві сторони прагнули укласти угоду до наступного тижня, щоб дати Європейському парламенту час ратифікувати будь-яке потенційне рішення. На 28 грудня було заплановано можливе екстрене засідання.
Згідно з бельгійським законодавством, ті, у кого позитивний результат тесту на COVID-19, мусять перебувати на карантині протягом семи днів, в той час, як ті, хто контактував з інфікованою людиною, мають залишатися в ізоляції протягом десяти днів.
- У жовтні Європейський Союз і Великобританія домовилися про новий раунд переговорів про умови торгівлі після Brexit. Переговори відбудуться наступного тижня.
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.