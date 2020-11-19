Діалог між Євросоюзом і Великою Британією стосовно Brexit зупинили після того, як головний парламентер ЄС Мішель Барн'є повідомив про підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 в європейській делегації.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ми ухвалили рішення зупинити переговори на нетривалий час. Один з учасників переговорів в моїй команді отримав позитивний тест на COVID-19”, – написав Барн’є в Twitter.

Також головний британський парламентар Девід Фрост написав, що здоров’я переговорних команд – на першому місці.

Велика Британія веде складні переговори з ЄС щодо відносин сторін після Brexit. При цьому вважається, що саме зараз переговорний процес досяг особливо важливого етапу.

Наприкінці 2020 року завершується перехідний період перед остаточним виходом Великої Британії з ЄС. Передбачалося, що сторони встигнуть домовитися про принципи подальших відносин.

Попри складні дискусії з найбільш спірних питань, обидві сторони прагнули укласти угоду до наступного тижня, щоб дати Європейському парламенту час ратифікувати будь-яке потенційне рішення. На 28 грудня було заплановано можливе екстрене засідання.

Згідно з бельгійським законодавством, ті, у кого позитивний результат тесту на COVID-19, мусять перебувати на карантині протягом семи днів, в той час, як ті, хто контактував з інфікованою людиною, мають залишатися в ізоляції протягом десяти днів.