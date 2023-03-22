Переговори щодо завершення чемпіонського бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком 29 квітня на лондонському стадіоні "Вемблі" припинено.

Про це інформує ESPN.

Раніше цього місяця сторони домовилися про розподіл чистого прибутку на користь Ф’юрі у співвідношенні 70-30, але Ф’юрі і Усик не змогли домовитися про інші суттєві умови, що мають вирішальне значення для угоди, окрім розподілу прибутку.

Олександр Усик погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українець прийняв ультиматум британця, який наполягав на розподілі гонорару у співвідношення 70% на 30% на свою користь. Водночас Усик попросив Ф’юрі пожертвувати 1 мільйон фунтів на допомогу Україні у протистоянні повномасштабній збройній агресії РФ.

За даними видання, український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик закрив свій тренувальний табір і буде перегруповуватися зі своєю командою, щоб спланувати наступний бій.

“Незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс, його підштовхували до більшого”, – сказав менеджер Усика Егіс Клімас.

Напередодні 10 березня, крайнього терміну, встановленого WBA для Ф’юрі та Усика, щоб домовитися про угоду і зупинити офіційне призначення бою Усик-Дюбуа, яке могло б зіпсувати плани коронування абсолютного чемпіона – обидві сторони поінформували президента WBA Гільберто Мендосу про те, що попередньої домовленості досягнуто.

Ф’юрі та Усик продовжували сперечатися про переговори у соціальних мережах, поки президент WBA встановив 1 квітня крайнім терміном для отримання підписаних контрактів. Тепер WBA готова призначити бій між Усиком та Дюбуа, якщо не буде зроблено останньої спроби врятувати бій проти Ф’юрі.