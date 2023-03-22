Про це інформує ESPN.
Раніше цього місяця сторони домовилися про розподіл чистого прибутку на користь Ф’юрі у співвідношенні 70-30, але Ф’юрі і Усик не змогли домовитися про інші суттєві умови, що мають вирішальне значення для угоди, окрім розподілу прибутку.
Олександр Усик погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі щодо розподілу гонорару в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Українець прийняв ультиматум британця, який наполягав на розподілі гонорару у співвідношення 70% на 30% на свою користь. Водночас Усик попросив Ф’юрі пожертвувати 1 мільйон фунтів на допомогу Україні у протистоянні повномасштабній збройній агресії РФ.
За даними видання, український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик закрив свій тренувальний табір і буде перегруповуватися зі своєю командою, щоб спланувати наступний бій.
“Незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс, його підштовхували до більшого”, – сказав менеджер Усика Егіс Клімас.
Напередодні 10 березня, крайнього терміну, встановленого WBA для Ф’юрі та Усика, щоб домовитися про угоду і зупинити офіційне призначення бою Усик-Дюбуа, яке могло б зіпсувати плани коронування абсолютного чемпіона – обидві сторони поінформували президента WBA Гільберто Мендосу про те, що попередньої домовленості досягнуто.
Ф’юрі та Усик продовжували сперечатися про переговори у соціальних мережах, поки президент WBA встановив 1 квітня крайнім терміном для отримання підписаних контрактів. Тепер WBA готова призначити бій між Усиком та Дюбуа, якщо не буде зроблено останньої спроби врятувати бій проти Ф’юрі.
- Український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик переказав 13,8 мільйона гривень на відбудову 10 сучасних будинків у селі Мощун, які російська армія зруйнувала під час наступу на Київ.
- Український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик записав відеозвернення, у якому назвав РФ ворогом України. Водночас боксер наголосив, що залишатиметься вірним УПЦ МП та її митрополиту Онуфрію.