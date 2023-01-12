Український спортсмен, чемпіон світу та чемпіон Олімпійських ігор з боксу Олександр Усик записав відеозвернення у якому назвав РФ ворогом України. Водночас боксер наголосив, що залишатиметься вірним УПЦ МП та її митрополиту Онуфрію.

Про це Усик заявив під час прямого етеру у своєму Instagram-акаунті.

Спілкуючись з підписниками Олександр Усик заявив, що вважає Росію ворогом України. Він також назвав РФ країною брехунів та терористів, з якими ніхто у світі не хоче мати нічого спільного.

“Буду говорити іншою мовою, щоб свинособаки мене теж розуміли. Так-так, я ображаю людей, яких не поважаю. Російська Федерація – це ворог України. Так-так, ви добре мене чуєте. Ворог, який хоче вбити всіх людей у світі. Подивіться, на їхніх каналах кажуть, що “ми вдаримо по Польщі, ми вдаримо по Франції, по Британії”…, тобто вони, всіляко залякуючи народ, кажуть, що вони потраплять до раю. Восьма заповідь – не вбий. Ви прийшли до чужої суверенної країни і вбиваєте. Немає ніякої священної війни. Є війна яку ви розв’язали 24 лютого 2022 року. Напали на Україну нібито для захисту якихось росіян, які не хочуть вашого захисту. Так само ви напали на Чехословаччину багато років тому, так само ви приїхали в інші країни. У Грузію. Ви всюди приїжджаєте з захистом. Але тільки ви своїх росіян не захищаєте у самій Росії. Ніяк не захищаєте”, – наголосив український боксер.

Водночас Усик зауважив, що залишається вірним московському патріархату в Україні та очільнику УПЦ МП Онуфрію.

За словами спортсмена, він хоче, аби УПЦ МП “очистилася від негідників”.

“Це не батюшки. Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога – Російської Федерації. Росія – це ворог України”, – сказав він.

Усик також зазначив, що УПЦ МП начебто немає жодного стосунку до Росії та РПЦ, адже “УПЦ була створена ще князем Володимиром у 988 році”.

“І до Москви, і до РПЦ вона жодного стосунку не має. Просто колись, дуже багато років тому, нашу церкву поневолила інша агресивна країна, яка забрала церкву нахабно і вирішила, що вони всіх врятують, а ми всі – це диявол чи ще хтось”, – наголосив він.