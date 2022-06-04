Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив про стримано оптимістичну ситуацію в регіоні. Водночас він закликав жителів Херсонщини виїхати з області, якщо є можливість.

Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко під час телемарафону.

За його словами, наразі ситуація на Херсонщині є стримано оптимістичною. Збройні сили Україні досягли невеликих перемог на півночі та на миколаївському напрямку.

Самойленко наголосив, що перемоги, про які йдеться, дають надію на швидке звільнення від окупантів.

Також очільник облради додав, що з перших дні повномасштабного вторгнення РФ до України люди чинять опір окупантам, який набуває різних форм, однак найголовнішим є те, що це – тотальне несприйняття загарбників.

За словами Самойленка, мешканці Херсонської області мають виїхати з регіону при наявності такої можливості. Однак якщо це неможливо, їм необхідно облаштувати для себе укриття, щоби вижити.