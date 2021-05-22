Пісня, з якою гурт Go_A виступить на «Євробаченні», увійшла до п’ятірки лідерів ТОП 50 трендів Spotify

Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.

Про це повідомив гурт у своєму Instagram.

“А тим часом SHUM займає 5 сходинку у ТОП 50 трендів Spotify по всьому світу! Як вам така новина?”, – йдеться в повідомленні.

Також гурт опублікував коротке відео, яке підтверджує цю новину.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Go_A (@go_a_band)