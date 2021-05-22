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Пісня, з якою гурт Go_A виступить на «Євробаченні», увійшла до п’ятірки лідерів ТОП 50 трендів Spotify

Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.

Субота, 22 травня 2021, 15:25

Про це повідомив гурт у своєму Instagram.

“А тим часом SHUM займає 5 сходинку у ТОП 50 трендів Spotify по всьому світу! Як вам така новина?”, – йдеться в повідомленні.

Також гурт опублікував коротке відео, яке підтверджує цю новину.

 

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Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

  • У суботу, 22 травня, відбудеться грандіозний фінал головного пісенного конкурсу “Євробачення”. Транслювати цю подію будуть два українські телеканали. 
  • Україну на “Євробаченні-2021″представлятиме гурт Go_A. #Букви розповідали, який виступ Україна підготувала для “Євробачення-2021”. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: Go_A, відео, Шум, Spotify

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