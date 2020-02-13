Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після виходу країни з Європейського союзу почав кадрові перестановки в уряді. Уже звільнено шістьох міністрів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон почав перші кадрові перестановки, пов’язані з виходом країни зі складу Європейського союзу.

Так у четвер, 13 лютого, залишив свій пост міністр фінансів, канцлер казначейства Саджид Джавід. За кілька тижнів він повинен був вперше за час своєї роботи представити бюджет. На цій посаді його замінить колишній секретар Brexit Стівен Барклай.

Крім цього, були звільнені п’ятеро міністрів.

— міністр навколишнього середовища Тереза ​​Вильєрс;

— міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом;

— міністр з питань Північної Ірландії Джуліан Сміт;

— міністр цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Ніккі Морган;

— міністр житлового будівництва Естер Маквей.