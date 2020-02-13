Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон почав перші кадрові перестановки, пов’язані з виходом країни зі складу Європейського союзу.
Так у четвер, 13 лютого, залишив свій пост міністр фінансів, канцлер казначейства Саджид Джавід. За кілька тижнів він повинен був вперше за час своєї роботи представити бюджет. На цій посаді його замінить колишній секретар Brexit Стівен Барклай.
Крім цього, були звільнені п’ятеро міністрів.
— міністр навколишнього середовища Тереза Вильєрс;
— міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом;
— міністр з питань Північної Ірландії Джуліан Сміт;
— міністр цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Ніккі Морган;
— міністр житлового будівництва Естер Маквей.
- 31 січня о 23:00 Великобританія офіційно залишила Європейський союз. Через понад три роки після референдуму Brexit відбувся.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вихід Великобританії з Еврпоейского Союзу не принесе ніяких змін для України.