Пережила німецьку окупацію – у Маріуполі загинула 91-річна постраждала від Голокосту

Про це повідомила пресслужба музею “Аушвіц-Біркенау” із посиланням на ізраїльський інтернет-портал Chabad.

В останні тижні свого життя жінка навіть не могла встати. Постійні бомбардування Маріуполя змусили жителів шукати порятунок у підвалах. 4 квітня її життя обірвалося внаслідок страшної війни 21 століття, розпочатої РФ, що захопила й її рідне місто.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022