Пережила німецьку окупацію – у Маріуполі загинула 91-річна постраждала від Голокосту

У Маріуполі померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію міста під час Другої світової війни у 1942 році. Постраждала в дитинстві від Голокосту ховалась у підвалі будівлі від обстрілів росіян.

Про це повідомила пресслужба музею “Аушвіц-Біркенау” із посиланням на ізраїльський інтернет-портал Chabad.

В останні тижні свого життя жінка навіть не могла встати. Постійні бомбардування Маріуполя змусили жителів шукати порятунок у підвалах. 4 квітня її життя обірвалося внаслідок страшної війни 21 століття, розпочатої РФ, що захопила й її рідне місто.

“У віці 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ставши жертвою жахливої ​​війни Росії”, – йдеться у записі музею.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians. Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022

Ванда Об’єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років, коли в жовтні 1941 року до міста увійшли частини вермахту і почалися облави на євреїв, що жили в місті. Після арешту матері Ванда змогла сховатись у підвалі будинку. Мати Ванди розстріляли на околиці Маріуполя разом з іншими євреями міста – за різними оцінками, тоді було вбито від 9 до 16 тисяч євреїв.

Пізніше батько Ванди переконав німців, що його дочка – гречанка. Тому вона змогла вижити й дочекатися визволення Маріуполя в 1943 році.

Однак пережити напад РФ у 2022 році жінці не вдалось.