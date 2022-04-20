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Пережила німецьку окупацію – у Маріуполі загинула 91-річна постраждала від Голокосту

У Маріуполі померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила німецьку окупацію міста під час Другої світової війни у 1942 році. Постраждала в дитинстві від Голокосту ховалась у підвалі будівлі від обстрілів росіян.

Середа, 20 квітня 2022, 17:56
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Про це повідомила пресслужба музею “Аушвіц-Біркенау” із посиланням на ізраїльський інтернет-портал Chabad.

В останні тижні свого життя жінка навіть не могла встати. Постійні бомбардування Маріуполя змусили жителів шукати порятунок у підвалах. 4 квітня її життя обірвалося внаслідок страшної війни 21 століття, розпочатої РФ, що захопила й її рідне місто.

“У віці 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ставши жертвою жахливої ​​війни Росії”, – йдеться у записі музею.

Ванда Об’єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років, коли в жовтні 1941 року до міста увійшли частини вермахту і почалися облави на євреїв, що жили в місті. Після арешту матері Ванда змогла сховатись у підвалі будинку. Мати Ванди розстріляли на околиці Маріуполя разом з іншими євреями міста – за різними оцінками, тоді було вбито від 9 до 16 тисяч євреїв.

Пізніше батько Ванди переконав німців, що його дочка – гречанка. Тому вона змогла вижити й дочекатися визволення Маріуполя в 1943 році.

Однак пережити напад РФ у 2022 році жінці не вдалось.

Теги: Аушвіц-Біркенау, блокада міста, Маріуполь, російсько-українська війна, ситуація у Маіруполі

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