Emirates стала першою авіакомпанією, що пропонує безкоштовне страхування на лікування від коронавірусу, або похоронні витрати у разі смерті від нього.

Про це повідомило американське видання CNN.

Уточнюється, що у разі виявлення коронавірусу у пасажирів компанії після перельоту їм буде забезпечене медикаментозне лікування, карантин в готелі и навіть похоронні витрати у разі смерті.

В компанії повідомляють, що такі правила будуть діяти до листопада 2020 року. І страхування щодо витрат, пов’язаних із коронавірусом, буде діяти для кожного пасажира протягом місяця після польоту на літаку Emirates.

Підкреслюється, що страхування буде безкоштовним для усіх пасажирів незалежно від класу подорожі, а також буде застосовуватися для всіх автоматично, без регістрації.

Нагадаємо, що минулого місяця 2020 рік був визнаний як “найгірший” у фінансовому плані Міжнародною асоціацією транспорту, оскільки люди не подорожували через пандемію корнавірусу.

До кризи у авіакомпанії Emirates було 60 000 працівників, тепер президент компанії допускає вірогідність звільнення близько 15% персоналу.