Про це повідомило американське видання CNN.
Уточнюється, що у разі виявлення коронавірусу у пасажирів компанії після перельоту їм буде забезпечене медикаментозне лікування, карантин в готелі и навіть похоронні витрати у разі смерті.
В компанії повідомляють, що такі правила будуть діяти до листопада 2020 року. І страхування щодо витрат, пов’язаних із коронавірусом, буде діяти для кожного пасажира протягом місяця після польоту на літаку Emirates.
Підкреслюється, що страхування буде безкоштовним для усіх пасажирів незалежно від класу подорожі, а також буде застосовуватися для всіх автоматично, без регістрації.
Нагадаємо, що минулого місяця 2020 рік був визнаний як “найгірший” у фінансовому плані Міжнародною асоціацією транспорту, оскільки люди не подорожували через пандемію корнавірусу.
До кризи у авіакомпанії Emirates було 60 000 працівників, тепер президент компанії допускає вірогідність звільнення близько 15% персоналу.
- Американський уряд заплатить 1,95 мільярда доларів за 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 фармацевтичній компанії Pfizer та німецькій біотехнологічній фірмі BioNTech SE. Американці будуть отримувати її безкоштовно.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, яка розробляється китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тисячу гривень.