Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України розповів у прямому етері телеканалу ICTV.

“Особисто я вважаю, що у грудні 2019-го року почалася Перша Велика біологічна Світова Війна. Наслідки тих подій в Ухані, які світ сором’язливо називає “пандемією”, на нас впливають і досі. Чому? По-перше, це велике навантаження на економіку всіх країн. Уряди фінансово допомагають населенню виходити з цієї складної ситуації, ці гроші тиснуть на економіку й утворюється шалена інфляція. По-друге, світ почав дуже активно рухатись: у Німеччині відбулася “заміна” пані Меркель, потім ми очікуємо непрості вибори у Франції, США і так далі”, – заявив Олексій Данілов.

У відповідь на запитання ведучого Данілов пояснив, що цієї думки він притримується з початку пандемії та готовий її змінити, якщо світові науковці доведуть природне походження COVID-19. Також він додав, що ініціатора “війни” назвати складно, хіба що відомо, звідки почалися усі події.