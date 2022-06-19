Про це повідомила вона в Instagram.

Перша леді розповіла виданню, як відбувся ранок 24 лютого та реакцію на війну. У перший день вторгнення вона рано прокинулася, поки президент Володимир Зеленський вже готувався виходити на роботу.

“Почалося”, – коротко відповів президент.

Володимир Зеленський сказав чекати подальших інструкцій, поки сам виїхав на Банкову. Перша леді зізналася, що намагалася не думати багато, що її родину називали “ціллю окупантів номер два для усунення” одразу після лідера країни. За її словами, вороги мають намір тиснути на Зеленського шляхом родини, але вона не хотіла, щоб йому довелося обирати між родиною та обов’язками.

На початку широкомасштабного вторгнення її діти почали інакше себе поводити, бо розуміли, що саме відбувається. Навіть 9-річний син Кирило давав військові поради батьку.

“Вони були ідеальними. Зазвичай, їм треба щось казати по мільйон разів, а того дня (24-го лютого – ред.) вони все робили дуже швидко та були надзвичайно слухняні”, – сказала Зеленська.

Діти сумують за друзями, яких довго не бачили та хочуть повернутися до звичайного життя. Вона пригадала слова сина, який сказав, що протягом трьох місяців вони гралися лише із собаками та охоронцями.

Перша леді висловила сподівання, що їхня родина незабаром зможе частіше бачитися. Проте до закінчення війни це, швидше за все, малоймовірно.

“Ми сподіваємося, що скоро будемо бачити один одного частіше, але наразі я не думаю, що це можливо”, – підсумувала вона.

Олена Зеленська обрала два образи для зйомки. Вона позувала у сукні-жакеті дизайнера Артема Клімчука, а також сірому костюмі від українського бренду The Six.