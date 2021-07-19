38-річний житель Флориди Пол Ходжкінс став першим бунтівником, засудженим за тяжкий злочин у зв'язку зі штурмом Капітолія в січні поточного року.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

В червні Пол Ходжкінс визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу, зокрема, підрахунку голосів. Він провів близько 15 хвилин в залі Сенату в сорочці та з прапором з символікою Дональда Трампа.

Його засудили до 8 місяців позбавлення волі зі сплатою 2000 доларів на ремонт Капітолія. Міністерство юстиції вимагало 1,5 роки тюремного терміну, мотивуючи це тим, що більш серйозне покарання справить сильніше враження на тих, хто може задумуватися над тим, щоб брати участь в аналогічних подіях.

Однак окружний суддя Рендольф Мосс заявив, що Ходжкінс скоїв серйозний злочин проти демократії, але заслуговує поблажливості, оскільки він дуже швидко визнав себе винним, не брав участь в насильстві і щиро перепросив.

“В той день Ходжкінс був причетний до кількох дуже поганих речей і завдав реальний збиток країні, але я не вважаю його загрозою і не вважаю його злою людиною. Це дуже поганий епізод в його житті і дуже поганий епізод для цієї країни… Деякі вироки будуть набагато суворішими, а деякі — набагато меншими. Це те, що я вважаю справедливим вироком”, — сказав суддя.

Під час слухань Ходжкінс зробив 10-хвилинну заяву, в якій перепросив за свої дії і просив суддю не саджати його до в’язниці, щоб він не втратив роботу і орендований будинок. Він також сказав, що визнає Джо Байдена законним президентом і переконував, що почав ходити до церкви, перестав вживати алкоголь і зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом після заворушень звинувачення висунули 550 особам. Щонайменше 230 з них були звинувачені в тому ж злочині, пов’язаному з перешкоджанні роботі Конгресу, що й Ходжкінс. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — 20 років позбавленні волі.

На переконання журналістів, позиція Мосса може встановити орієнтир для інших суддів, що розглядатимуть справи щодо заворушень справ в Капітолії.