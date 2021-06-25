Про це повідомляє американське видання CNBC.
З 500 затриманих, 100 особам пред’явили звинувачення у нападі на представників федеральних правоохоронних органів.
“Наші зусилля стосовно покарань і кримінальної відповідальності для правопорушників неможливі без постійної допомоги американської громадськості. Наразі ми отримали від людей понад 200 тисяч електронних повідомлень з інформацією”, – повідомив генпрокурор США.
Як відомо, учасники штурму прийшли до Капітолія, аби завадити законодавцям виголосити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
Гарланд сказав, що “Мін’юст продовжить слідкувати за фактами в цій справі та вимагатиме, аби бунтівників було покарано”.
Справи підсудних розглядаються в Окружному суді США в Вашингтоні.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.