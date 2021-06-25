Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив, що кількість затриманих американців, які влаштували штурм Капітолія 6 січня, сягнула 500 осіб. Правоохоронні органи отримали понад 200 тисяч повідомлень з інформацією про штурм від громадськості.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

З 500 затриманих, 100 особам пред’явили звинувачення у нападі на представників федеральних правоохоронних органів.

“Наші зусилля стосовно покарань і кримінальної відповідальності для правопорушників неможливі без постійної допомоги американської громадськості. Наразі ми отримали від людей понад 200 тисяч електронних повідомлень з інформацією”, – повідомив генпрокурор США.

Як відомо, учасники штурму прийшли до Капітолія, аби завадити законодавцям виголосити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Гарланд сказав, що “Мін’юст продовжить слідкувати за фактами в цій справі та вимагатиме, аби бунтівників було покарано”.

Справи підсудних розглядаються в Окружному суді США в Вашингтоні.