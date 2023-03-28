У Лондоні відкрився перший у світі центр з дослідження дитячого вибухового травматизму, котрий зосередиться на наданні допомоги постраждалим в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Центр досліджень педіатричних вибухових травм, створений за партнерства між Імперським коледжем Лондона та Save The Children, особливо зосередиться на зменшенні болю у дітей із втратою кінцівок і розробці нових протезів.

Майже 1000 зареєстрованих дитячих втрат в Україні були спричинені вибуховою зброєю, водночас очікується, що реальні цифри будуть значно вищими.

Директор центру та професор скелетно-м’язової механіки в Імперському коледжі Лондона Ентоні Булл, зазначив, що діти – це не просто маленькі дорослі люди.

Це маленькі людські істоти, які мають зовсім іншу фізіологію, іншу поведінку, тому вони піддаються значно сильнішому впливу вибухової травми, ніж дорослі”.

Він додав, що медики роблять чудову роботу, навчаючись негайно лікувати дітей, рятуючи їм життя.

Але вони не знають, як їх перше медичне втручання може вплинути на довгостроковий результат”, – пояснив директор центру.

Центр фінансуватиме студентів-дослідників протягом чотирьох років і включає передові технології, такі як захоплення руху та моделювання опорно-рухового апарату.

Провідний хірург Львівської міської дитячої клінічної лікарні в Західній Україні лікар Андрій Дворакевич висловив сподівання, що дослідницький центр дозволить персоналу нещодавно створеного центру Unbroken в Україні стати самодостатнім. Він зауважив, що зараз основна мета – лікувати та реабілітувати українських пацієнтів в Україні.