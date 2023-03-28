Про це повідомляє Sky News.
Центр досліджень педіатричних вибухових травм, створений за партнерства між Імперським коледжем Лондона та Save The Children, особливо зосередиться на зменшенні болю у дітей із втратою кінцівок і розробці нових протезів.
Майже 1000 зареєстрованих дитячих втрат в Україні були спричинені вибуховою зброєю, водночас очікується, що реальні цифри будуть значно вищими.
Директор центру та професор скелетно-м’язової механіки в Імперському коледжі Лондона Ентоні Булл, зазначив, що діти – це не просто маленькі дорослі люди.
Це маленькі людські істоти, які мають зовсім іншу фізіологію, іншу поведінку, тому вони піддаються значно сильнішому впливу вибухової травми, ніж дорослі”.
Він додав, що медики роблять чудову роботу, навчаючись негайно лікувати дітей, рятуючи їм життя.
Але вони не знають, як їх перше медичне втручання може вплинути на довгостроковий результат”, – пояснив директор центру.
Центр фінансуватиме студентів-дослідників протягом чотирьох років і включає передові технології, такі як захоплення руху та моделювання опорно-рухового апарату.
Провідний хірург Львівської міської дитячої клінічної лікарні в Західній Україні лікар Андрій Дворакевич висловив сподівання, що дослідницький центр дозволить персоналу нещодавно створеного центру Unbroken в Україні стати самодостатнім. Він зауважив, що зараз основна мета – лікувати та реабілітувати українських пацієнтів в Україні.
Зараз в Україні немає протезної бази та техніки, тому всі пацієнти, які потребують протезної допомоги, повинні їхати в інші країни Європи”, – зазначив Дворакевич.
- За даними Світового банку, від початку збройної агресії Росії в Україні ворог вже зруйнував медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів.
- Рятуючи армійців на передовій, в одній з операцій медик Дмитро сам отримав поранення, внаслідок якого довелось ампутувати кисть. Після низки хірургічних втручань медику вдалось зберегти м’язи передпліччя і згодом встановити біонічний протез. Згодом Дмитро повернеться на фронт та зможе виконувати професійні обов’язки.
- Українська співачка Оля Полякова та захисник “Азовсталі” Михайло Діанов відвідали військових ЗСУ у реабілітаційному центрі “Незламні“, для яких минулого року зібрали 2,5 мільйона гривень на протезування.