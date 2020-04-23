Про це повідомив заступник мера міста Олександр Ломако у Facebook.
“Ми трималися, скільки могли, але … Офіційно підтверджено перший випадок COVID-2019 в Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках в Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох”, – написав він.
За його словами, хвора госпіталізована в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.
Зараз встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.
У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.
- Раніше повідомлялося, що в одного з учасників судового засідання, яке відбулося у приміщенні Чернігівського районного суду Чернігівської області, виявили коронавірус COVID–19.
- В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.