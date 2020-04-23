У Чернігові зафіксували перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомив заступник мера міста Олександр Ломако у Facebook.

“Ми трималися, скільки могли, але … Офіційно підтверджено перший випадок COVID-2019 в Чернігові. Жінка, 56 років. Чоловік був на заробітках в Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає удвох”, – написав він.

За його словами, хвора госпіталізована в інфекційне відділення 2-ї міської лікарні. Ускладнень у неї не спостерігається.

Зараз встановлюється історія контактів жінки. Чоловікові зробили експрес-тест, результат негативний. Найближчим часом буде проведено і лабораторне дослідження ПЛР.

У будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція.