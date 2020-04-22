Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 161 до 174).
Водночас підтверджено одужання ще 57 осіб (кількість тих, хто одужав, за добу зросла з 367 до 424).
“Станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:
• Вінницька область – 349 випадків;
• Волинська область – 176 випадків;
• Дніпропетровська область – 150 випадків;
• Донецька область – 16 випадків;
• Житомирська область – 287 випадків;
• Закарпатська область – 218 випадків;
• Запорізька область – 141 випадок;
• Івано-Франківська область – 589 випадків;
• Кіровоградська область – 251 випадок;
• місто Київ – 989 випадків;
• Київська область – 390 випадків;
• Львівська область – 274 випадки;
• Луганська область – 26 випадків;
• Миколаївська область – 82 випадки;
• Одеська область – 148 випадків;
• Полтавська область – 116 випадків;
• Рівненська область – 353 випадки;
• Сумська область – 86 випадків;
• Тернопільська область – 471 випадок;
• Харківська область – 82 випадки;
• Херсонська область – 72 випадки;
• Хмельницька область – 54 випадки;
• Чернівецька область – 1053 випадки;
• Черкаська область – 206 випадків;
• Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 22 квітня в Центр надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19 тис. 649 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планується продовжити до 12 травня.
- Міністерство охорони здоров’я України запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.