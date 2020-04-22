В Україні станом на ранок 22 квітня зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 161 до 174).

Водночас підтверджено одужання ще 57 осіб (кількість тих, хто одужав, за добу зросла з 367 до 424).

“Станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 424 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

• Вінницька область – 349 випадків;

• Волинська область – 176 випадків;

• Дніпропетровська область – 150 випадків;

• Донецька область – 16 випадків;

• Житомирська область – 287 випадків;

• Закарпатська область – 218 випадків;

• Запорізька область – 141 випадок;

• Івано-Франківська область – 589 випадків;

• Кіровоградська область – 251 випадок;

• місто Київ – 989 випадків;

• Київська область – 390 випадків;

• Львівська область – 274 випадки;

• Луганська область – 26 випадків;

• Миколаївська область – 82 випадки;

• Одеська область – 148 випадків;

• Полтавська область – 116 випадків;

• Рівненська область – 353 випадки;

• Сумська область – 86 випадків;

• Тернопільська область – 471 випадок;

• Харківська область – 82 випадки;

• Херсонська область – 72 випадки;

• Хмельницька область – 54 випадки;

• Чернівецька область – 1053 випадки;

• Черкаська область – 206 випадків;

• Чернігівська область – 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 22 квітня в Центр надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 19 тис. 649 повідомлень про підозру на COVID-19.