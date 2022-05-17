П'ятий президент України Петро Порошенко висловив готовність долучитися на будь-якому етапі до переговорів або координаційного процесу для визволення захисників "Азовсталі".

Цитує Петра Порошенка пресслужба “Європейської Солідарності”.

Нагадаємо, 13 травня другий (Леонід Кучма), третій (Віктор Ющенко) та п’ятий президенти України звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН із закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які оточені російськими військами на заводі “Азовсталь”. Про це згадав Петро Порошенко та подякував їм:

“Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були”, – заявив політик.

Однак, він зазначив, що робота ще далеко не завершена. І зараз усім необхідно об’єднатися для того, щоб забрати з полону військових, яких тримає в заручниках Російська Федерація. До цього Петро Порошенко особисто готовий долучитися.

“Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому”, – переконаний п’ятий президент.