Цитує Петра Порошенка пресслужба “Європейської Солідарності”.
Нагадаємо, 13 травня другий (Леонід Кучма), третій (Віктор Ющенко) та п’ятий президенти України звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН із закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які оточені російськими військами на заводі “Азовсталь”. Про це згадав Петро Порошенко та подякував їм:
“Я, по-перше, хотів би подякувати Віктору Андрійовичу та Леоніду Даниловичу за те, що ми буквально за годину сформували наше спільне звернення. Я хотів би подякувати всім: і Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу, і Петеру Мауреру, президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста, які долучилися до цього і дали можливість вивести хоча б поранених з тих умов, які були”, – заявив політик.
Однак, він зазначив, що робота ще далеко не завершена. І зараз усім необхідно об’єднатися для того, щоб забрати з полону військових, яких тримає в заручниках Російська Федерація. До цього Петро Порошенко особисто готовий долучитися.
“Я знаю, що це справа нелегка і потребує додаткових зусиль. Я готовий на будь-якому етапі долучитися до переговорного процесу, координаційного процесу. Тому що всі українські герої мають бути з полону повернуті додому”, – переконаний п’ятий президент.
- Нагадаємо, вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсувала продовження евакуації українських військових із території металургійного заводу “Азовсталь”.