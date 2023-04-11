Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності“.

За словами лідера партії “ЄС” Петра Порошенка, майстерні створюють на базі британських вантажівок DAF, вони укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. За цими майстернями – черга, а найбільше їх просять артилеристи.

Джерело: ЄС

Загальна вартість проєкту з урахуванням переобладнаних вантажівок – близько 10 мільйонів гривень.

Майстерні оснащені генераторами, компресорами, верстатами, необхідними ключами. Але найголовніший скарб, каже Порошенко – це балони з вуглекислотою для зварювальних робіт.

Джерело: ЄС

Порошенко розповів, що його команда робить ці майстерні для артилерійських бригад, для десантно-штурмових бригад, майстерні допоможуть відновлювати боєздатність прямо на передку в межах підготовки до контрнаступу.