Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» готують для військових 10 пересувних майстерень.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності“.

За словами лідера партії “ЄС” Петра Порошенка, майстерні створюють на базі британських вантажівок DAF, вони укомплектовані необхідними інструментами та обладнанням. За цими майстернями – черга, а найбільше їх просять артилеристи.

Загальна вартість проєкту з урахуванням переобладнаних вантажівок – близько 10 мільйонів гривень.

Майстерні оснащені генераторами, компресорами, верстатами, необхідними ключами. Але найголовніший скарб, каже Порошенко – це балони з вуглекислотою для зварювальних робіт.

Порошенко розповів, що його команда робить ці майстерні для артилерійських бригад, для десантно-штурмових бригад, майстерні допоможуть відновлювати боєздатність прямо на передку в межах підготовки до контрнаступу.