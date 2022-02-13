П'ятий Президент України та лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав терміново зібрати позачергове засідання парламенту 14 лютого, щоб ухвалити закони для зміцнення обороноздатності України.

Про це Петро Порошенко повідомив під час брифінгу журналістам біля Верховної Ради (ВР).

Політик повідомив, що керівництво ВР перенесло заплановану на сьогодні закриту погоджувальну раду, на якій повинні були виступити очільники силових структур України.

Порошенко зазначив, що його команда проти нагнітання паніки, тому вони й намагались передати свої пропозиції президенту Володимиру Зеленському у парламенті чи в Офісі президента.

“Ми повинні використати весь досвід, всі знання та звязки, щоб зберегти мир, щоб захистити людей та країну”, – наголосив Петро Порошенко.

Проте, додав Порошенко, зустріч з українським президентом була скасована. Володимир Зеленський доручив голові ВР Руслану Стефанчуку скасувати зустріч, а очільник парламенту, своєю чергою, повівся як “слуга Зеленського, а не слуга народу”, виконуючи вказівку чинного лідера держави.

“Наразі вони обговорюють зміни до Регламенту, коли їм дозволять голосувати дистанційно. Вони втечуть за межі України та будуть звідти приймати рішення парламенту. Та ми зробимо все можливе, щоб не допустити цього”, – зауважив лідер “Європейської Солідарності”.

Він додав, що опозиція вимагає провести 14 лютого позачергове засідання ВР, щоб розглянути законопроєкти про збільшення фінансування ЗСУ та інші законопроєкти які націлені на зміцнення обороноздатності держави.

“Йдеться про підняття грошового забезпечення і про комплектацію стратегічних резервів. А ще про виділення коштів місцевому самоврядуванню для негайного розгортання систем територіальної оборони. Для доукомплектації Державного оборонного замовлення, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, харчів у резерви, речового, медичного та іншого забезпечення”, – нагадав Порошенко.

У разі блокування засідання, додав Порошенко, це буде вважатись не просто хаосом, а повною безвідповідальністю та діями проти України.

Петро Порошенко зауважив, що українці повинні якнайшвидше отримати від влади відповіді на безпекові виклики. Політик наголосив, що виконавча влада повинна звітувати парламенту про ситуацію у державі, однак у “Європейській Солідарності” не проти обговорити ситуацію і на засіданні Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).

“Якщо вони хочуть обговорювати це на засіданні РНБО – ми готові. Хоч в РНБО, хоч на Банковій, хоч у Верховній Раді. Хоча, якщо у нас парламентсько-президентська республіка, то і очільники відповідних структур, і голова держави повинні приходити у парламент”, – акцентував політик.

Порошенко додав, що увесь світ та українці прагнуть до об’єднання політичних сил та негайних рішень задля захисту держави. За його словами, законопроєкти “Європейської Солідарності” підтримані усіма опозиційними фракціями, проте навіть зараз, коли є висока ймовірність вторгнення РФ, влада не приймає запропоновані законопроєкти, щоб нагріти руки на “великому крадівництві”.

Політик наголосив, що на сьогодні немає нічого важливішого, за оборону держави та єдність. Тому його політсила примусить владу робити все, щоб підсилити обороноздатність України.

“Ми повинні зробити так, аби народ України отримав відповіді на ті питання, які не потерплять до завтра. Це стосується і енергетики, і економіки, і банківської системи, і транспортної системи, і комунікацій з нашими іноземними партнерами. Ми повинні це все зробити та забезпечити”, – резюмував Порошенко.