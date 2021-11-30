П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко сьогодні, в річницю першого силового розгону Євромайдану, закликав українців об'єднатися навколо ідеалів Гідності та Свободи.

Заклик експрезидента опубліковано на сайті партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко нагадав, що 8 років тому історія сучасної України поділилась на до і після. Адже саме в ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності відбулося, як назвав це п’ятий президент, “звіряче побиття студентів “беркутом”. Він констатує, що тієї листопадової ночі жорстокий режим Януковича перейшов останню межу.

Цей момент став спусковим гачком для нашого народу, стверджує Порошенко. Він нагадав, що вже 1 грудня на вулиці Києва вийшли близько мільйона обурених людей.

“Вийшли, щоб показати силу, здатну рушити найавторитарніші режими. І гасло “Україна – це Європа!” автоматично змінилось на “Банду геть!”. А далі були майже 100 днів виснажливої боротьби й смерті Небесної Сотні. Та ціна, яку заплатила Україна за право самій визначати своє майбутнє”, – заявив Петро Порошенко.

“Зараз, коли президент Зеленський намагається побудувати в Україні авторитарний режим лукашенківського чи путінського взірця – маємо знову об’єднатися навколо ідеалів Гідності і Свободи”, – додав п’ятий президент.

Він також закликав ніколи не забувати про ті страшні події та тих, хто тоді віддав найцінніше – своє життя.

“Без них наша реальність сьогодні могла б бути зовсім іншою”, – резюмував лідер “Європейської Солідарності”.