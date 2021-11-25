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Порошенко зустрівся з послами країн G7 і ЄС в Україні

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і Європейського Союзу в Україні

Четвер, 25 листопада 2021, 20:18

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Під час зустрічі сторони обговорили питання безпеки: деокупацію Донбасу та Криму, а також проблему концентрації російських військ уздовж кордону України.

Фото: Пресслужба ЄС

Важливу увагу під час зустрічі Петра Порошенка з послами надали внутрішній ситуації в Україні.

Порушили також питання очікуваного прогресу на шляху необхідних реформ, зокрема забезпечення верховенства права, гарантування незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

П’ятий президент висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Сторони домовилися про продовження співпраці та координацію дій.

  • 24 листопада Петро Порошенко дав поради Володимиру Зеленському, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням російських військ.
  • Також у річницю Революції Гідності Порошенко заявив, що українці достатньо сильні для того, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір.
  • Нещодавно Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами.
Теги: група семи, Деокупація, Європейська солідарність, Крим, окупація, G7, Донбас

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