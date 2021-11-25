Порошенко зустрівся з послами країн G7 і ЄС в Україні

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Групи семи" і Європейського Союзу в Україні

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Під час зустрічі сторони обговорили питання безпеки: деокупацію Донбасу та Криму, а також проблему концентрації російських військ уздовж кордону України.

Важливу увагу під час зустрічі Петра Порошенка з послами надали внутрішній ситуації в Україні.

Порушили також питання очікуваного прогресу на шляху необхідних реформ, зокрема забезпечення верховенства права, гарантування незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

П’ятий президент висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Сторони домовилися про продовження співпраці та координацію дій.