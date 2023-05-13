Про це політик заявив в інтерв’ю грецькому телеканалу Skai TV, повідомляє пресслужба “ЄС”.

“Мій заклик до грецького народу, парламенту, уряду визнати ЧВК Вагнер терористичною організацією. Це допоможе нам зупинити і перервати фінансування цієї організації, зупинити злочинну діяльність по всьому світі”, – наголосив п’ятий президент.

Окрім цього Порошенко зауважив, що Україна сподівається на підтримку Греції щодо членства у НАТО.

“Ми демонструємо, що друга за величиною армія у світі, більша за чисельністю, більша за кількістю зброї, амуніції та авіації, не може зробити нічого зі Збройними Силами України та українським народом. І це диво, це те, як ми здивували світ”, – наголосив політик.

Зокрема Петро Поршенко загадав про Бахмут, який російська армія не може захопити вже тривалий час. Він додав, що це місто тепер відоме на увесь світ, так само як Буча чи Маріуполь.

“Путін повністю зруйнував Бахмут”, – зауважив він.

Він також закликав союзників пришвидшити постачання необхідного озброєння та боєприпасів, бо він цього залежить ефективність українського наступу.

“Це головним чином залежить не лише від морального духу України, у нас його більш ніж достатньо, все залежить ще і від зброї, що постачається зараз. Від амуніції, ми досі чекаємо, протягом наступних двох тижнів, додаткової великої порції амуніції”, – пояснив Порошенко.

“Так, ми маємо дуже ефективного дипломата, кращого у світі, який забезпечує мирні переговори з Путіним, знаєте його ім’я? Збройні Сили України. Ми мали чудові перемовини у березні, коли Путін був біля Києва, другий раунд перемовин, коли він був біля Харкова, третій у Херсоні. І це пункт номер один – чим сильнішими будуть Збройні Сили, тим успішнішою буде наступальна операція”, – резюмував Петро Порошенко.