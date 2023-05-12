Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності“.
Політик наголосив, що виставка, яка зараз проходить в Афінах, дуже важлива та зі значним рівнем репрезентативності. У ній беруть участь десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони – фактично на ній координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу.
Одна з розробок, яка невдовзі надійде у ЗСУ – це нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника. Порошенко поділився особливостями цього проєкту:
“Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики “тепла”, має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою”, – пояснив політик.
Петро Порошенко висловив надію, що модифікації десятих “Посейдонів” надійдуть у війська ближче до середини літа.
Він також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину. Політик пояснив, що це є спільним продуктом всесвітньовідомої компанії Leonardo, зроблений на їх базі, озброєний їхнім озброєнням, з унікальними стабілізаційними характеристиками та унікальними характеристиками дальності.
- Україна отримує радари для попередження про ракетні атаки. Засоби для нової системи сповіщення виробляє компанія RADA Electronic Industries з Ізраїлю.
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