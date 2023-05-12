П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відвідав міжнародну військово-промислову виставку DEFEA 2023 у столиці Греції Афінах. Політик показав розповів про нові розробки, деякі з яких найближчим часом підсилять ЗСУ.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності“.

Політик наголосив, що виставка, яка зараз проходить в Афінах, дуже важлива та зі значним рівнем репрезентативності. У ній беруть участь десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони – фактично на ній координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу.

Одна з розробок, яка невдовзі надійде у ЗСУ – це нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника. Порошенко поділився особливостями цього проєкту:

“Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики “тепла”, має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою”, – пояснив політик.

Петро Порошенко висловив надію, що модифікації десятих “Посейдонів” надійдуть у війська ближче до середини літа.