Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що очільник РФ Володимир Путін, який рік тому планував взяти Київ за кілька днів, нині сам змушений скасувати військові паради у регіонах РФ. Політик пояснив, що саме зараз західні союзники мають прискорити постачання необхідного озброєння українським Збройним Силам.

Про це він зауважив в етері телеканалу GB News.

Відповідаючи на запитання щодо ракетного терору росіян проти цивільного населення України, Порошенко пояснив, що українці не бояться ані Путіна, ані Росії. Майже дев’ять років нація твердо стоїть на захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України та європейського вибору.

За те, щоб ми були членом НАТО, були членом Європейського Союзу. В цій ситуації Путін не може зробити нічого більше того, що він уже зробив”.

Політик зауважив, що глава РФ витратив сотні й сотні ракет проти цивільних українців, обіцяв Київ “за два дні”, натомість зараз Путін боїться України і решти світу, про це свідчить те, що він скасував парад у багатьох регіонах РФ.

Водночас п’ятий президент наголосив, що необхідно зберегти єдність: “зберігати солідарність і рухати українську наступальну операцію, щоб наблизити її до нової перемоги світової антипутінської коаліції”.

Нам потрібні від вас дві речі. По-перше, це зброя, боєприпаси, реактивні винищувачі, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники та підготовка українських військових. Тисячі українських військових забезпечують навчанням в таборах у Великій Британії. І нам потрібна ваша підтримка щодо майбутнього членства України в НАТО. Ми очікуємо на позицію британського уряду на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року”, – заявив Порошенко.

Окрім цього, він прокоментував нещодавні “дрони над Кремлем” та назвав інцидент “черговим трюком” російського президента, вкотре закликавши “не вірити Путіну та не боятися його”.

Варто відзначити, що скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками дронами.

Своєю чергою, представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські військові можуть вдатися до провокацій 9 травня, оскільки ворог обирає для цього символічні дати.