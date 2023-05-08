Про це він зауважив в етері телеканалу GB News.
Відповідаючи на запитання щодо ракетного терору росіян проти цивільного населення України, Порошенко пояснив, що українці не бояться ані Путіна, ані Росії. Майже дев’ять років нація твердо стоїть на захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України та європейського вибору.
За те, щоб ми були членом НАТО, були членом Європейського Союзу. В цій ситуації Путін не може зробити нічого більше того, що він уже зробив”.
Політик зауважив, що глава РФ витратив сотні й сотні ракет проти цивільних українців, обіцяв Київ “за два дні”, натомість зараз Путін боїться України і решти світу, про це свідчить те, що він скасував парад у багатьох регіонах РФ.
Водночас п’ятий президент наголосив, що необхідно зберегти єдність: “зберігати солідарність і рухати українську наступальну операцію, щоб наблизити її до нової перемоги світової антипутінської коаліції”.
Нам потрібні від вас дві речі. По-перше, це зброя, боєприпаси, реактивні винищувачі, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники та підготовка українських військових. Тисячі українських військових забезпечують навчанням в таборах у Великій Британії. І нам потрібна ваша підтримка щодо майбутнього членства України в НАТО. Ми очікуємо на позицію британського уряду на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року”, – заявив Порошенко.
Окрім цього, він прокоментував нещодавні “дрони над Кремлем” та назвав інцидент “черговим трюком” російського президента, вкотре закликавши “не вірити Путіну та не боятися його”.
Варто відзначити, що скасування святкувань до Дня перемоги в низці регіонів РФ, ймовірно, свідчить про відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками дронами.
Своєю чергою, представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що російські військові можуть вдатися до провокацій 9 травня, оскільки ворог обирає для цього символічні дати.
- Перебіг подій напередодні 9 травня, коли Володимир Путін планує вийти на сцену, щоб відзначити перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, змусив Москву долати неабияке напруження. Мовиться про “насичений інцидентами” тиждень, протягом якого безпілотники атакували Кремль, а один із вищих військових керівників Росії погрожував Путіну влаштувати збройне повстання.
- У розвідці Великої Британії прокоментували те, що у деяких російських регіонах та у тимчасово окупованому Криму скасували парад на 9 травня.
- У російській столиці вирішили цьогоріч відмовитись від традиційного параду 1 травня.
- Окупаційний “глава” Криму Сергій Аксьонов повідомив, що цьогоріч на півострові не проводитимуться святкова демонстрація 1 травня, процесія “Безсмертний полк” та військовий парад 9 травня.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.
- Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.