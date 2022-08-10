Петицію про легалізацію еротики та порно в Україні вже підписали понад 25 тисяч осбі. Тепер її має розглянути Президент України.

Про це йдеться на сторінці інтернет-представництва Президента України.

Автор петиції Тарас Сіромський зазначив, що більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон ухвалювався з міжнародними зауваженням, що він порушує свободу слова. За його словами, цей закон не має жодного сенсу, адже усі, хто хоче зніматись у порно, може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам: “Відповідно, він лише шкодить економіці і правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців і шокує іноземців”, — написав Тарас.

Також автор наголосив на тому, що заборона на порнографію породжує корупцію, адже законодавство чітко не визначає, що саме можна вважати порнографією, а що – еротичним контентом, який є дозволеним.

“Була величезна кількість випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи говорять, що від того, чи дати хабара, залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство”, – заявив Сіромський.

Необхідність легалізувати порно-контент автор також обґрунтував тим, що в суспільствах, де є “надмірна цензура”, більший ризик сексуальних злочинів: “Навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти українок для підтримки українських солдат на фронті. Виходить, що ці дівчата, всі Onlyfans і вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично попадають під кримінальну відповідальніст”, – зауважив автор.

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Тепер Президент Володимир Зеленський має розглянути петицію та опублікувати відповідь на неї.

ДОВІДКА. Закон України «Про захист суспільної моралі» окреслює порнографію, як “вульгарну і непристойну фіксацію статевих актів, показ геніталій, процесу сполучення, малюнків з натури, які не відповідають етичним правилам, ображають людську гідність, спонукаючи негідні інстинкти”. Водночас еротичний контент у кіно, рекламі, друкованих виданнях, який “спрямований на досягнення естетичного ефекту, орієнтований на дорослу аудиторію і не суперечить моралі”, дозволений до обігу. Проте не має бути доступний особам молодше 18 років.