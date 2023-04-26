Петиція про підтримку реєстрованих партнерств для одностатевих і різностатевих пар на підтримку законопроєкту № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Відтепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Петицію зареєстрували 28 березня, а необхідна кількість українців підтримали її 26 квітня. У тексті наголошується, що пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема, йдеться про одностатеві пари, серед яких пари ЛГБТ-військових.

Автором петиції виступив Петро Жеруха. Раніше #Букви запитали у Петра, як він ставиться до на тези про те, що захист прав ЛГБТК+ спільноти під час війни “не на часі”.

Військовий відповів, що саме формулювання “не на часі” передбачає те, що вибудувана якась стратегія законодавчої ініціативи, де все рухається за планом і цей закон десь ще дуже далеко, повинен у якусь чергу стати за більш важливими. Але, констатував він, так не працює – попри те, що є затверджені стратегії.

“Ухвалення цього проєкту як закону розв’яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо”, — йдеться у петиції.

Також у документі зазначається, що Україна має легалізувати цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар.

“Захистити тих, хто захищає її”, — йдеться в тексті.

Станом на час публікації новини петиція отримала 25 112 голосів.