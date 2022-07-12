Необхідну кількість голосів набрала електронна петиція про заміну пам'ятника Катерині II на пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомили на сайті електронних петицій.

З 20 травня до 12 липня петиція набрала 25 тисяч 214 голосів. Її автор, Олексій Матвеєв висловив думку, що пам’ятника російській імператриці не має бути в Одесі. У зверненні до президента він зазначив, що “Катерина ІІ є контроверсійною історичною постаттю, що своїми діями завдала великої шкоди Українській державності та культурі”.

Замість статуї російської імператриці автор запропонував встановити пам’ятник, де порноактор Біллі Геррінґтон буде сидіти за барною стійкою з пляшкою пива. На його думку, подібна споруда буде приваблювати туристів, зокрема, висловлювати підтримку ЛГБТ-спільноті.

28 червня на сайті з’явилася петиція щодо знесення пам’ятника Катерині ІІ. Менш ніж за місяць вона набрала понад 23 тисячі голосів.

“Досить виділяти мільйони гривень на утримування пам’ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщування і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво. В Незалежній Україні недопустимо прославляти наших поневолювачів. Місце пам’ятникам тиранам і вбивцям українців – на звалищі”, — підписала петицію її авторка, Стефанія Цегельник.

Хто такий Біллі Геррінґтон

Американський актор гей-фільмів на сьогодні став справжнім інтернет-мемом. Він є однією з найвидатніших зірок гомосексуальних фільмів 1990-х років. Його кар’єра припала від кінця дев’яностих до початку нульових (основні роки: 1999-2000). Він оголосив про завершення своєї кар’єри у 2008 році.

Біллі Геррінґтон став справжнім інтернет-мемом після того, як уривок з його відео “Тренування” було розміщено на Nico Nico Douga (Токіо, Японія). Гачімучі (англ. Gachimuchi) стало інтернет-мемом та субкультурою. Користувачі соціальних мереж створили тисячі пародій на популярні музичні композиції і кліпи. Зокрема створювали їх з використанням аудіофрагментів порнороликів.

У циклі реслінг-фільмів Біллі Геррінґтон представлений типажем “величезного бодибілдера”. Нерідко у фільмах йому була відведена роль лідера чи ватажка. Актор загинув у ДТП в Каліфорнії у 2018 році.

У вересні 2021 року у Запоріжжі з’явилася схожа петиція. Тоді було запропоновано назвати площу Маяковського на честь американського актора.

Чому Катерину II авторка петиції назвала “поневолювачем”

За наказом Катерини II у 1783 році було закріпачено селян Лівобережжя та Слобожанщини, що є одним з видів рабовласництва. Їм заборонялося переселятися з місць останньої ревізії, дозволявся їхній продаж, обмін на майно, можливість заслання в Сибір та каторжні роботи без права судового оскарження дій поміщика. Загалом наказ стосувався близько трьохсот тисяч селян.

Також наказом російської імператриці було ліквідовано автономію Гетьманщини. Інститут гетьмана було скасовано, після чого через рік Гетьманщину реформовано в Малоросійську губернію, яка мала російський загальноімперський адміністративний устрій.