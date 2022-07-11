Про це йдеться на сайті президента України.

Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, і, згідно з законом, її розглянув президент.

“Питання щодо запровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання”, – йдеться у відповіді Зеленського.

Згідно з Конституцією України та Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, Уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

Тому президент Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

 

  • Сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу “Студії квартал 95” Валерій Жидков (псевдонім – “Тамбовський вовк”) отримав громадянство України. Раніше він був громадянином РФ і мав посвідку на проживання в Україні.
  • Стало відомо, що російський мільярдер, уродженець Львова Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо отримання українського громадянства та перереєстрації активів. Згодом його представники це спростували