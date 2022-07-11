Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію №22/140008-еп про введення обовʼязкового іспиту для отримання громадянства України доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю дослідити це питання.

Про це йдеться на сайті президента України.

Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, і, згідно з законом, її розглянув президент.

“Питання щодо запровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання”, – йдеться у відповіді Зеленського.

Згідно з Конституцією України та Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, Уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.

Тому президент Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.