Про це йдеться на сайті президента України.
Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, і, згідно з законом, її розглянув президент.
“Питання щодо запровадження обов’язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання”, – йдеться у відповіді Зеленського.
Згідно з Конституцією України та Законом України “Про Кабінет Міністрів України”, Уряд України забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, проведення державної правової політики, регулює міграційні процеси.
Тому президент Зеленський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.
- Російський репортер, телеведучий, депутат Державної думи чотирьох скликань, режисер, публіцист, блогер Олександр Невзоров, котрий ніби нещодавно отримав громадянство України, заявив, що у нього дуже сильне бажання зупинити війну, “зупинити так, як він це бачить”.
- Скандал з (не)наданням українського громадянства російському пропагандисту Олександру Невзорову висвітлив одразу декілька проблем, які українському суспільству доведеться розв’язувати за будь-яких обставин. І Невзоров (та інші росіяни, які розглядають Україну як місце для свого подальшого паразитування) є тільки невеликою їх часткою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський журналіст Олександр Невзоров поки що не отримав український паспорт, оскільки для цього необхідно дотриматись “певної процедури”.
- Сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу “Студії квартал 95” Валерій Жидков (псевдонім – “Тамбовський вовк”) отримав громадянство України. Раніше він був громадянином РФ і мав посвідку на проживання в Україні.
- Стало відомо, що російський мільярдер, уродженець Львова Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо отримання українського громадянства та перереєстрації активів. Згодом його представники це спростували.