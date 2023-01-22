Про це повідомили у пресслужбі партії.
Прощання відбудеться 23 січня 2023 року у храмі Іоанна Богослова (вул. Велика Панасівська 105а). Служба розпочнеться о 10-й ранку.
“Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян. Старший солдат Веніамін Рафаельович Халапов врятував життя десяткам побратимів на фронті, але, на жаль, не вберіг себе”, — підкреслила пресслужба.
Анатолій Козловський, депутат Харківської обласної ради, учасник АТО у Facebook написав, що в день смерті “Рафа” його донька народила онучку.
“Під Бахмутом загинув мій Друг, Побратим, товариш по службі, Веніамін Халапов, неймовірна людина, лікар, який поставив на ноги багато маленьких харків’ян, врятував життя багатьом побратимам, але нажаль ми не врятували твоє Друже “Раф”, — додав він.
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