Під час музичної акції протесту, яка напередодні відбулася біля Кабінету Міністрів у Києві, у вікні будівлі Уряду була помічена людина, що танцювала.

Відповідне відео опублікувала в своєму Instagram діджей Анастасія Топольська (DJ Nastia), яка брала участь в акції.

“Коли ви протестуєте перед Кабінетом Міністрів, а хтось просто танцює в його вікні) Найкраща відповідь!” – написала вона.

На відеозапису видно, що людина у вікні Кабміну з ентузіазмом танцює під ритмічну музику, яку увімкнули учасники акції.

Варто зазначити, що 1 вересня представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу влаштували музичний івент біля будівлі Уряду на знак протесту проти нових карантинних обмежень.

Так, Уряд посилив обмежувальні заходи в “зелених” зонах країни, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), проведення культурних подій у закладах громадського харчування та інших місцях (крім установ культури, в яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

У зв’язку з цим представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу вийшли на креативну акцію протесту.

На мітингу грала електронна музика. До лайн-ап мітингу увійшли музиканти Nastia b2b Kolosova, Pahatam, Criminal Practice, Smailov, The Organism, Poly Chain b2b Zolaa, Dimone b2b Zaicev та інші.

В акції, серед інших, взяли участь колишній нардеп, член наглядової ради АТ “Укрзалізниця” Сергій Лещенко та його дружина, діджей Анастасія Топольська.