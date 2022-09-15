Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області о 13:00.
Вже через декілька хвилин Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали по місту ракетного удару.
“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав він.
На даний невідомо, куди поцілили окупанти. Станом на 13:27 повітряна тривога в області триває.
ОНОВЛЕННЯ: Трохи згодом Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу знову завдали удару крилатою ракетою
Окупанти поцілили у промислове підприємство, є серйозні руйнування.
“Детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат”, – додав він.
Зауважимо, що напередодні росіяни завдали низку ударів по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу.
- Станом на ранок 15 вересня наслідки удару по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу майже повністю ліквідовані.