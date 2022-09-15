Вдень 15 вересня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області о 13:00.

Вже через декілька хвилин Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали по місту ракетного удару.

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі”, – написав він.

На даний невідомо, куди поцілили окупанти. Станом на 13:27 повітряна тривога в області триває.

ОНОВЛЕННЯ: Трохи згодом Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу знову завдали удару крилатою ракетою

Окупанти поцілили у промислове підприємство, є серйозні руйнування.

“Детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат”, – додав він.

Зауважимо, що напередодні росіяни завдали низку ударів по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу.