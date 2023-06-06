За даними Міністерства оборони Великої Британії, російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 сантиметрів землі в місті Бахмут Донецької області.

Джерело: Daily Mail.

Як повідомляється, минулого місяця вище керівництво РФ заявило, що захопило місто на сході України. Водночас командування української армії спростувало цю заяву, наголосивши, що вони продовжують контролювати частини міста на південному заході.

Серед Європейських урядів побутує інформація, що Росія втратила понад 20 тисяч військовослужбовців, половина з яких були найманцями ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, і понад 60 тисяч зазнали поранень. За даними США, цифра жертв російської армії може досягати 100 тисяч осіб.

Минулого тижня західні офіційні особи оприлюднили інформацію, що Бахмут – місто площею 16 квадратних миль із довоєнним населенням трохи більше 73 тисяч осіб – коштував Кремлю одного солдата за кожне просування на 48 сантиметрів.

Один із високопосадовців прокоментував бої під Бахмутом, сказавши, що це нагадує Першу світову війну, “коли ми стали свідками хвиль піхоти, здебільшого не підтримуваними загальновійськовими підрозділами, що наступали на оборонні позиції і в багатьох випадках буквально скошувалися”.

Він додав, що масові втрати матимуть “колективний психологічний вплив на самі російські сили”, а також “вплинуть на суспільство РФ, як тільки стануть відомі цифри”.

Своєю чергою, Євген Пригожин відзначив, що половина “вагнерівців”, загиблих у Бахмуті, були російськими в’язнями, завербованими для участі у повномасштабній війні проти України. Він пояснив, що 99% його бойовиків залишили Бахмут і передали контроль основним російським військам.

Нагадаємо, за інформацією одного з західних посадовців, під час штурму міста Бахмут на Донеччині Росія втратила щонайменше 60 000 осіб.