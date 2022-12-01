Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії з 23 по 30 листопада — в Україні "впав" рівень злочинності.

Про це повідомляє пресслужба НПУ у Telegram.

За словами Клименка, з 23 листопада, коли російські ракети завдали шкоди об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.

“Маємо результати. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем”, — йдеться в повідомленні.

Голова поліції розповів, що кількість повідомлень про шахрайства зменшилась на 24%, викрадення транспортних засобів — на 23%, крадіжки — на 7%, пограбування — на 3%.

Водночас поліціянти зафіксували на 13% менше ДТП і на 22% менше автопригод, у яких травмувалися люди. Смертей на дорогах за тиждень блекаути поменшало на 5%.

Клименко зазначив, що правоохоронці продовжують працювати, ситуація у країні під контролем, а мешканці України у підрозділах поліції завжди можуть зарядити ґаджети та зігрітися.