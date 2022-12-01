Про це повідомляє пресслужба НПУ у Telegram.
За словами Клименка, з 23 листопада, коли російські ракети завдали шкоди об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.
“Маємо результати. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем”, — йдеться в повідомленні.
Голова поліції розповів, що кількість повідомлень про шахрайства зменшилась на 24%, викрадення транспортних засобів — на 23%, крадіжки — на 7%, пограбування — на 3%.
Водночас поліціянти зафіксували на 13% менше ДТП і на 22% менше автопригод, у яких травмувалися люди. Смертей на дорогах за тиждень блекаути поменшало на 5%.
Клименко зазначив, що правоохоронці продовжують працювати, ситуація у країні під контролем, а мешканці України у підрозділах поліції завжди можуть зарядити ґаджети та зігрітися.
- В Україні, попри відключення електроенергії, працюють майже всі кафе та ресторани. Проте помітно впав обіг закладів — в середньому на 8%.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.