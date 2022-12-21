21 грудня делегація України на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибуде з візитом до Сполучених Штатів. За інформацією ЗМІ, під час зустрічі з президентом США Джо Байденом, представники України проситимуть про надання ракет ATACMS та безпілотників Gray Eagle і Reaper.

Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що під час перемовин у Вашингтоні з Байденом та його командою з національної безпеки українська делегація укотре проситиме американських посадовців про надання ракет ATACMS, дальністю ураження близько 300 км та БПЛА Grey Eagle і Reaper.

Водночас у статті мовиться, що навряд чи Білий дім задовільнить таке прохання української влади.

“Однак американські посадовці не готові йти на поступки. Білий дім Байдена категорично відмовився відправляти ATACMS. За словами посадовців США, це може коштувати дуже багато. Надання Києву ракет далекого радіусу дії може спровокувати Путіна на застосування потенційно ще більш смертоносної зброї на території України”, – наголошує видання.