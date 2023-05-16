Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Володимиру Зеленському пообіцяли надати мільярди доларів нової військової допомоги під час туру європейськими країнами, що відображає разючу зміну політичного ландшафту, оскільки Європа відіграє більш центральну роль в озброєнні України для її очікуваного контрнаступу.

Тур Зеленського чотирма країнами розпочався в Італії 13 травня і завершився в Британії 15 травня, коли прем’єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв надати ракети протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Це було на додаток до нещодавньої поставки Великої Британії крилатих ракет великої дальності. І це сталося після обіцянки Німеччини надати Україні пакет зброї на суму майже 3 мільярди доларів, а також менш конкретних обіцянок додаткової зброї від Франції та Італії.

За словами аналітиків, демонстрація підтримки Україною з боку Європи свідчить, що війна перебуває у вирішальній фазі, коли українські сили збираються для контрнаступу, який може встановити умови для будь-яких майбутніх переговорів з Росією. Це також відображає визнання того, що підтримка України в Сполучених Штатах, які все ще є найбільшим постачальником зброї, ймовірно, зазнає тиску.

Зеленський стурбований тим, що в міру розпалу американської президентської гонки президент Байден буде менш здатний керувати дипломатичними зусиллями, заявили німецькі та українські офіційні особи. Якщо президентом США стане республіканець, посадовці хвилюються, що тоді лідерство США серед західних союзників впаде.

“Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій агресивній війні, яку вони не вибирали і не провокували”, — сказав Сунак у заяві, вітаючи Зеленського в Чекерсі, заміській резиденції британського лідера поблизу Лондона.

14 травня Зеленський провів зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні та президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі; і з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Римі, де він також зустрівся з Папою Франциском 13 травня.

Нові ракети великої дальності, ударні безпілотники, танки та інша бронетехніка, отримана від союзників останніми днями, задовольнять багато, але не всі вимоги до зброї, яка, за словами України, потрібна для контрнаступу.

“Траєкторія по всій Європі полягає в тому, щоб зробити більше. Це частково стосується еволюції європейської політики. Це також зумовлено очікуванням того, що наступні кілька місяців є критичними, і все може піти в будь-який бік, — сказав Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту об’єднаних служб, дослідницької групи в Лондоні.

“Перспектива зменшення американської прихильності, коли ми наближаємося до виборів, залишається в голові людей. Це призвело до бажання вивести Україну на найкращу можливу позицію перед переговорами!, – додав Чалмерс.

Офіційні особи Білого дому заявили в приватному порядку, що вони як і раніше впевнені, що мають підтримку обох партій у Конгресі для продовження допомоги Україні в найближчій перспективі, але вони не шукали додаткової фінансової допомоги після того, як республіканці зайняли Палату представників, і тому не перевіряли це припущення.

За словами військових аналітиків, європейське підкріплення робить високу ймовірність того, що українські війська незабаром завдадуть удару у відповідь російським військам, які контролюють південь країни, що може стати одним із найкривавіших періодів 15-місячної війни. Зеленський попередив, що без додаткової зброї контрнаступ може бути відкладено.

Німеччина першою відповіла на його заклик: її зобов’язання включали 30 додаткових танків Leopard, 20 бойових броньованих машин, 16 систем протиповітряної оборони, понад 200 безпілотників та низку іншої зброї та боєприпасів.

“Леопарди” та броньовані бойові машини можуть бути корисними для відновлення території, оскільки трав’янистий степ на півдні України підходить “для танкової чи маневреної війни”, — сказав Якоб Функ Кіркегор, колишній офіцер розвідки данської армії, який нині є старшим науковим співробітником німецької армії Фонду Маршалла в Брюсселі.

Він додав, що британські ракети та безпілотники можуть бути використані для нападу на російські бази в Криму, який РФ окупувала ще у 2014 році.

Сполучені Штати чинили опір відправці ракет далекого радіусу дії в Україну, зокрема, щоб уникнути ескалації конфлікту зброєю, яка могла б досягти території Росії. Це також одна з причин, чому адміністрація Байдена не задовольнила запити України щодо винищувачів F-16 американського виробництва.

Однак американські посадовці заявили, що не будуть блокувати надсилання іншим державам власної зброї в Україну. А аналітики сказали, що Велика Британія не дала б ракети великої дальності без мовчазної згоди Вашингтона.

Сунак також пообіцяв цього літа розпочати навчання українських пілотів винищувачів на F-16. Макрон також сказав у телевізійному інтерв’ю в понеділок, що Франція та інші європейські країни “відкрили двері для навчання пілотів” і що “навчання може початися негайно”. Він додав, що “ведуться переговори з американцями”.

Збільшення обіцянок Європи, на думку аналітиків, відображає зростаючу впевненість у тому, що українські війська зможуть зробити вирішальний прорив у своєму контрнаступі. Витіснення Росії з української території значно збільшить важелі впливу Зеленського на будь-які переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

“На цей час ми б не надсилали Україні таку кількість зброї, якби вважали, що малоймовірно, що вони досягнуть успіху. Нічого не можна сказати напевно, але ми на Заході, здається, все більше налаштовані на Україну”, — сказав Кіркегор.

У лютому, під час свого першого візиту до Західної Європи після початку війни, Зеленський відвідав Лондон, де він звернувся з проханням про надання бойових літаків перед поїздкою до Парижа на зустріч з Макроном і Шольцом. Цього разу останньою зупинкою Зеленського стала Велика Британія.

Завдяки своєму агресивному підходу Велика Британія часто виступала каталізатором для більш неохочих західних країн постачати Україні більш важку зброю. Рішення надіслати ескадрилью бойових танків Challenger 2, наприклад, передвіщало рішення Німеччини та Сполучених Штатів надіслати більш досконалі танки.

Велика Британія також надала близько 2,8 мільярда доларів військової допомоги Україні у 2022 році, зробивши її найбільшим спонсором країни після США та Німеччини.

Європейські та українські посадовці заявили, що Зеленський також приватно наполягав на більшій ролі Європи на дипломатичній арені. Україна з обережністю ставиться до тих країн, які мають тісні відносини з Росією, як-от Китай і Бразилія, які розробляють мирні плани або виступають посередниками.

Зеленський сподівається залучити таких союзників, як Німеччина, за словами українського посадовця, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

Макрон, який намагався позиціювати себе як ключового дипломатичного гравця в майбутніх мирних переговорах, минулого місяця тиснув на президента Китаю Сі Цзіньпіна, щоб той використав свої тісні стосунки з Москвою, щоб допомогти розпочати переговори.

Пізніше Китай оголосив, що відправить Лі Хуея, свого спеціального представника у справах Євразії, в Україну після телефонної розмови між Сі та Зеленським. Лі мав розпочати свою поїздку в Україну та Росію 15 травня, намагаючись допомогти домовитися про припинення війни.