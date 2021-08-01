Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 11:10 площа пожежі складає близько 10 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.
Як повідомляє місцеве видання “Думская”, складський комплекс належить групі компаній АТБ. Його площа – 37,8 тис. кв. м.
- Як відомо, увечері 20 липня на заводі “РівнеАзот” відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок витоку газу утворилася хмара жовто-оранжевого кольору, яка рушила в бік обласного центру та його північних околиць. За фактом аварії порушено кримінальне провадження.