Російські військові завдали удару по храму в Запорізькій області. Росіяни зруйнували церкву, де мало проходити богослужіння у Великодню ніч.

Про це повідомило ДСНС України.

Військові РФ обстріляли храм Архистратига Божого Михайла.

“В ніч на 16 квітня – Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району. На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя”, — йдеться в повідомленні.

За даними кореспондента hromadske.radio, російська ракета впала близько до будівлі церкви й фактично повністю її зруйнувала. Всередині приміщення людей не було.

Стосовно загиблих чи постраждалих інформації не надходило.