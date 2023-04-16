Про це повідомило ДСНС України.
Військові РФ обстріляли храм Архистратига Божого Михайла.
“В ніч на 16 квітня – Велике Воскресіння Христа, російська армія завдала ракетного удару по Запорізькому району. На цих кадрах – зруйнована ворожою ракетою церква у населеному пункті передмістя Запоріжжя”, — йдеться в повідомленні.
За даними кореспондента hromadske.radio, російська ракета впала близько до будівлі церкви й фактично повністю її зруйнувала. Всередині приміщення людей не було.
Стосовно загиблих чи постраждалих інформації не надходило.
- Вночі російські військові завдали удару по Снігурівській громаді Миколаївської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків.
- 15 квітня після російського ракетного удару по житловому будинку у Слов’янську під завалами можуть перебувати чотири людини.
- Протягом доби 15 квітня противник здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.