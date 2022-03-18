Про це Тарута написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, точно відомо, що після авіанальоту бомбосховище драмтеатру уціліло. Проте воно складається з трьох частин і досі невідомо, чи не постраждала якась із них.
Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.
Точне число людей, які знаходяться під завали невідоме. Так само невідомо, скільки людей поранено та чи є жертви.
Тарута додав, що служби, які повинні були б допомогти розібрати завали, фізично знищені. Вбито чимало медиків.
“Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли”, – написав нардеп.
Він додав, що наразі увага всього світу прикута до трагедії в Маріуполі, всі чекають на якісь цифри. Проте всі цифри, які можна озвучити зараз – це те, що під завалами на 80% знищеного міста живцем поховані десятки тисяч людей.
- Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні мирних мешканців. У прицілі ворога залишаються жінки, діти та люди похилого віку.