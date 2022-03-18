Народний депутат України Сергій Тарута повідомив подробиці щодо бомбардування драмтеатру у Маріуполі. За його даними, у бомбосховищі будівлі можуть перебувати понад 1300 людей, які не можуть звідти вибратись.

Про це Тарута написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, точно відомо, що після авіанальоту бомбосховище драмтеатру уціліло. Проте воно складається з трьох частин і досі невідомо, чи не постраждала якась із них.

Вранці 17 березня завали почали розбирати. Було відкрито один вихід, з якого вийшло не менше 130 людей. За їх оцінками, у бомбосховищі драмтеатру, де вони ховались від російських обстрілів та бомбардувань, залишилось щонайменше 1300 людей.

Точне число людей, які знаходяться під завали невідоме. Так само невідомо, скільки людей поранено та чи є жертви.

Тарута додав, що служби, які повинні були б допомогти розібрати завали, фізично знищені. Вбито чимало медиків.

“Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли”, – написав нардеп.

Він додав, що наразі увага всього світу прикута до трагедії в Маріуполі, всі чекають на якісь цифри. Проте всі цифри, які можна озвучити зараз – це те, що під завалами на 80% знищеного міста живцем поховані десятки тисяч людей.