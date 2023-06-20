У Центральному парку культури та відпочинку в Дніпрі планують встановити електропідігрів на сходах, що викликало обурення серед адвокатів та громадських діячів через необґрунтовані витрати бюджетних коштів.

Джерело: Prozorro

Комунальне підприємство “Міська інфраструктура” Дніпровської міської ради оголосило тендер на встановлення електропідігріву на сходах № 28 біля будівлі “Маяк” у Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка.

Пропозиція була розміщена 16 червня на онлайн-платформі Prozorro. Замовник пропонує заплатити за цю послугу 614 681 гривню.

Юристка Юлія Сегеда висловила свої обурення щодо проєкту.

“Поліція Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна прокуратура до якого ще абсурду треба довести розтрати міського бюджету міськими чиновниками?”

Засновник ГО “Платформа Громадський Контроль” Денис Селін також прокоментував новий тендер, зазначивши, “якщо вам буде холодно в бомбосховищі, чи в оселі взимку, ви завжди зможете прийти погрітися на сходи”.