Окрім барабанів на майже 1 млн гривень, які планувала закупити районна державна адміністрація Дніпровського району Києва, у 2020 році вони закупили молоточки до барабанів на 646 тисяч гривень в одного й того ж продавця.

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Голова Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимир Ар’єв зазначив, що після скандалу в Дніпровській РДА вирішили скасувати закупівлю музичних інструментів.

“Після скандалу в райадміністрації вирішили, що набарабанились і скасували закупівлю комплектів звукових тортур у місцеві бомбосховища”.

Проте, як зазначив Володимир Ар’єв “до барабанів в тій РДА явно нерівно дихають”.

У 2020 році Дніпровська державна адміністрація закупила молоточки до барабанів на суму 646 тисяч гривень.

“Загалом, цікава виходить логіка. Спочатку закупили молоточки для барабанів, а потім за три роки самі барабани. І до чого тут бомбосховища? Чи може один і той самий продавець – і є відповідь. Гучно вийшло, не сперечаюсь”, – додав Ар’єв.

Відомо, що продавець, який продав молоточки до барабанів три роки тому, цього року мав продати й барабани.







У Дніпровській РДА закупили молоточків до барабанів на 646 тис. гривень // 4 фото