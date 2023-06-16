Повідомляє Ар’єв Володимир в Facebook
Голова Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимир Ар’єв зазначив, що після скандалу в Дніпровській РДА вирішили скасувати закупівлю музичних інструментів.
“Після скандалу в райадміністрації вирішили, що набарабанились і скасували закупівлю комплектів звукових тортур у місцеві бомбосховища”.
Проте, як зазначив Володимир Ар’єв “до барабанів в тій РДА явно нерівно дихають”.
У 2020 році Дніпровська державна адміністрація закупила молоточки до барабанів на суму 646 тисяч гривень.
“Загалом, цікава виходить логіка. Спочатку закупили молоточки для барабанів, а потім за три роки самі барабани. І до чого тут бомбосховища? Чи може один і той самий продавець – і є відповідь. Гучно вийшло, не сперечаюсь”, – додав Ар’єв.
Відомо, що продавець, який продав молоточки до барабанів три роки тому, цього року мав продати й барабани.
У Дніпровській РДА закупили молоточків до барабанів на 646 тис. гривень // 4 фото
- Районна державна адміністрація Дніпровського району Києва замовила для укриттів 300 шкіряних барабанів для дітей за 890 000 гривень.
- Нещодавно стало відомо, що Дніпровська районна державна адміністрація Києва замовила для укриттів 306 шкіряних барабанів за 890 000 гривень. Проте через суспільний резонанс та обурення щодо цього рішення, Дніпровська РДА вирішила достроково розірвати угоду на закупівлю музичних інструментів.