Джерело: Prozorro.

Депутат Київради Леонід Ємець прокоментував замовлення музичних інструментів на суму, яка сягнула майже 1 млн гривень.

“Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів в укриття!? За 890 000 грн. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн грн. Бо все інше з укриттями вже супер ок!?”, – написав він на сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що в системі Prozorro закупка зареєстрована під найменуванням “Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог”.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва для одного з укриттів ще у листопаді 2022 року придбали два комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях вартість яких становить 1 450 000 гривень.

Водночас у 2023 році Дніпровська районна адміністрація Києва закупила для закладів освіти комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях на загальну суму в розмірі 1 583 496 гривень.