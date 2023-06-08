Вночі 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, що спричинило затоплення значної частини Херсонської області. Низка країн світу та політичні діячі засудили підрив греблі та пообіцяли направити Україні допомогу для подолання наслідків. Водночас ніхто з країн світу не запропонував направити до України рятувальників, які б допомогли евакуювати людей і тварин, тоді як Україна - навіть під час повномасштабної війни проти РФ - відправила своїх рятувальників для ліквідації наслідків потужного землетрусу у Туреччині.

Джерело: #Букви

6 лютого 2023 року в Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 7,9. Він був відчутний на Кіпрі, у Лівані та Сирії. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Унаслідок землетрусу у Туреччині виникли масштабні руйнування, загинуло десятки тисяч осіб.

Наступного дня, 7 лютого, український уряд погодив відправлення до Туреччини команди рятувальників у складі 87 осіб, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак. Того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Туреччині гуманітарної допомоги.

Вже 8 лютого перша група українських рятувальників прибула до Туреччини.

Посол України в Туреччині Василь Боднар в етері телемарафону “Єдині новини” розповів, що Україна однією з перших запропонувала допомогу Туреччині після землетрусу.

Під час пошуково-рятувальних робіт в Туреччині, спричинених смертоносним землетрусом магнітудою 7,8 бала, українські рятувальники знайшли та вилучили 58 тіл. Крім того, надано медичну допомогу 15 особам та врятовано жінку.

Також український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік, що розташована у Туреччині, для постраждалих внаслідок потужних землетрусів.

Водночас коли 6 червня 2023 року російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, що спричинило масове затоплення Херсонської області, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наступного дня зателефонував Зеленському та запропонував створити комісію з участю “експертів воюючих сторін, ООН і міжнародної спільноти, зокрема Туреччини”, а також російських та українських експертів.

Ердоган пообіцяв зробити все можливе в цьому питанні додавши, що можна використовувати метод переговорів, як у зерновому коридорі.

Після розмови із Зеленським турецький лідер провів телефонну бесіду і з президентом Росії Володимиром Путіним.

“Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що важливо, аби всебічне розслідування вибуху на Каховській дамбі було проведено таким чином, щоб не залишити місця для підозр. Висловлюючи, що комісія може бути створена за участю російських і українських експертів, ООН і міжнародної спільноти, включаючи Туреччину, президент Ердоган заявив, що Туреччина готова здійснити свій вклад в цьому контексті”, – мовиться у заяві пресслужби Ердогана.

Інших видів допомоги президент Туреччини не пропонував.