Джерело: Економічна правда
“За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів”, – заявив Пишний.
За його словами, інфляція буде сповільнюватись протягом року, але не такими швидкими темпами, як до катастрофи.
Оскільки ефект бази порівняння, що сприяв помітному зниженню інфляції у першому півріччі, буде поступово вичерпуватись. Крім того, зростання окремих тарифів на житлово-комунальні послуги і повернення до попереднього довоєнного рівня оподаткування паливного ринку, також впливатимуть на цінову динаміку.
- Збитки державного майна меліоративних систем і каналів унаслідок підриву росіянами Каховської дамби сягнули 150-160 млрд грн, проте точні дані можна буде визначити після деокупації територій.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
- Вартість будівництва нової ГЕС може скласти близько $1 млрд, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а й про відновлення цілісності величезної греблі.