Голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу заявив, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами призведе до додаткового зростання інфляції на 0,3 відсоткових пункти.

Джерело: Економічна правда

“За першими оцінками НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів”, – заявив Пишний.

За його словами, інфляція буде сповільнюватись протягом року, але не такими швидкими темпами, як до катастрофи.

Оскільки ефект бази порівняння, що сприяв помітному зниженню інфляції у першому півріччі, буде поступово вичерпуватись. Крім того, зростання окремих тарифів на житлово-комунальні послуги і повернення до попереднього довоєнного рівня оподаткування паливного ринку, також впливатимуть на цінову динаміку.