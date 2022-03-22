Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков визнав, що РФ ще не досягла жодної зі своїх військових цілей в Україні, водночас не заперечив, що Москва може вдатися до застосування ядерної зброї.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Дмитро Пєсков неодноразово відмовлявся виключити, що РФ розгляне можливість використання ядерної зброї проти того, що Москва розглядала як “екзистенційну загрозу”.

“Якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то РФ може використати свій ядерний потенціал”, – зазначив Пєсков.

Раніше Путін натякав на використання ядерної зброї проти країн, які він вважав загрозою для РФ.

“Хто б не намагається стати на нашому шляху або тим більше створити загрози для нашої країни та нашого народу, вони повинні знати, що РФ негайно відповість, і наслідки будуть будь таким, якого ніхто ніколи не бачив за всю свою історію”, – наголосив тоді президент РФ.

На питання, чи досяг Путін своєї мети в Україні, Пєсков визнав, що цілі не досягнуто. Водночас речник стверджував, що “спеціальна військова операція” – офіційний евфемізм Кремля щодо вторгнення РФ в Україну – “тривала відповідно до планами й цілями, які були встановлені заздалегідь”.

Пєсков також повторив вимоги Путіна, зазначивши, що “головні цілі операції” – “позбавитися від військового потенціалу України”, забезпечити Україну “нейтральною країною”, позбутися “націоналістичних батальйонів”. Окрім цього, визнати, що Крим, анексований РФ в 2014 році частиною РФ, і що територія ОРДЛО є незалежною.