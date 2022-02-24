Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.
Умови Росії наступні: нейтральний статус України та відмову від будь-якого озброєння.
Це і є умовою припинення повномасштабної війни в Україні. За його словами, “операція має свої цілі, вони повинні бути досягнуті”.
“Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь у разі готовності до відповіді Києва”, – заявив Пєсков.
- На в’їздах до Києва почали встановлювати захисні споруди. Через це пересування може дещо ускладнитися.
- Також відомо, що станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено більше 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктам цивільної та військової інфраструктури України.