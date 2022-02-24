Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.

Умови Росії наступні: нейтральний статус України та відмову від будь-якого озброєння.

Це і є умовою припинення повномасштабної війни в Україні. За його словами, “операція має свої цілі, вони повинні бути досягнуті”.

“Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь у разі готовності до відповіді Києва”, – заявив Пєсков.